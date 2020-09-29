Более 60% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия – соцопрос

60,3% украинцев считают, что войну на Донбассе первой начала Россия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу ОО "Детектор медиа".

Согласно результатам соцопроса о том, как изменились предпочтения украинцев к СМИ после выборов 2019 года и начала пандемии COVID-19, 21,3% респондентов считают, что "войну первыми начали украинское правительство и олигархи", а 18,4% опрошенных не определились с ответом. В то же время прослеживается четкое региональное разграничение. В западном макрорегионе 92% опрошенных возлагают ответственность за начало войны на Россию, в центральном - 70%, в южном - 36%, в восточном - 29%. Доля тех, кто считает ответственными украинское правительство и олигархов, на востоке наивысшая - 44%, на юге - 25%, в центре - 16%, на западе - 2%. Наибольшее количество тех, кто не определился с ответом - на юге (39%).

По данным соцопроса, 54,1% респондентов считают, что события на Майдане в конце 2013 - в начале 2014 года - это "Революция Достоинства, справедливое восстание народа против авторитарной власти". На западе такое мнение разделяют 87%, в центре - 64%, на юге и востоке - по 23%. 30,7% опрошенных указали что, это "незаконный государственный переворот, захват власти группой вооруженных людей". На востоке так ответили 56%, на юге - 50%, в центре - 23%, на западе - 6%. 15,2% - не смогли ответить на этот вопрос. По возрасту, наибольшее количество тех, кто считает Майдан Революцией Достоинства, среди респондентов от 18 до 29 лет, среди опрошенных от 60 лет 38% считают Майдан переворотом.

43% респондентов сказали, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине "является ошибкой и ограничивает права граждан" (18,9% - запад, 39,5% - центр, 56% - юг, 65,4% - восток). 36% - считают что это "является необходимым шагом для защиты государства" (63,2% - запад, 39,7% - центр, 15,9% - юг, 16,2% - восток).

По данным опроса, 45% респондентов считают, что "из-за сотрудничества с Международным валютным фондом Украина оказалась под внешним управлением", 38% указали, что "сотрудничество Украины с МВФ дает Украине необходимую экономическую помощь", 17% - не определились с ответом или не согласны с обеими вариантами. Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18-29 лет (44% на 32%), а наиболее критично респонденты 60 лет и старше (52% на 35%).

Также, согласно результатам исследования, украинское телевидение (общенациональные каналы) остаются основным источником информации - для 75% опрошенных, социальные сети - для 44,1%, украинские интернет-СМИ - для 26,9%, родственники, друзья, соседи, коллеги по работе, знакомые - 23,4%, мессенджеры (Viber, Telegram, WhatsApp и т.д.) - 11,4%, украинское радио (общенациональные станции) - 8,8%, местное телевидение - 8,8%, украинские газеты (общенациональные издания) - 7,7%, местные интернет-СМИ - 5,9%, российское телевидение - 5,6%.

Наиболее популярной социальной сетью украинцев остается Facebook (для 58,2% респондентов), далее в рейтинге идут Instagram (24,8%), Telegram-каналы (8,5%), Twitter (7,8%), Одноклассники - 5,9%, ВКонтакте (5,1%), LinkedIn (2,2%), сообщества или страницы в других мессенджерах (5,8%), не пользуются социальными сетями 34,1% тех, кто принял участие в соцопросе.

На вопрос о том, "насколько важно для Вас знать собственников медиа, которые Вы смотрите, слашаете, читаете?" 9,2% указали "очень важно", 29% - "в определенной степени важно", 21,9% - "скорее не важно", 32,1% - "совсем не важно", 7,9% - "трудно ответить".

Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов возрастом от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов за выборкой, которая представляет взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.