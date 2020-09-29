Житель Барановки на Житомирщине портил в интернете агитацию кандидатов и распространял в Facebook

В полицию Житомирской области 28 сентября поступило два сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. Оба сообщения зарегистрированы, проводятся тщательные проверки сведений.

Как сообщил во вторник отдел коммуникации полиции Житомирской области, глава областной организации одной из партий проинформировал о распространении в интернете недостоверной информации, порочащей кандидатов в депутаты и политическую силу. В частности, заявитель указал, что один из пользователей виртуальной сети, житель г.Барановка, с помощью графического редактора наносил на официальные информационные листовки кандидатов надписи негативного содержания и в таком виде распространял их в соцсети Facebook.

Полицейские устанавливают личность мужчины для проведения необходимых процессуальных действий.

Кроме того, глава одной из ТИК Житомирского района сообщила в полицию об обнаружении информационного бюллетеня кандидата в депутаты без обязательных исходных сведений. Полицейские устанавливают ответственного за печать агитационных материалов. В таких действиях могут усматриваться признаки административного правонарушения.

Всего с начала избирательного процесса (с 5 сентября) в полицию Житомирской области поступило 8 сообщений о возможных нарушениях. Продолжается расследование трех уголовных производств, составлен один административный протокол по ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.