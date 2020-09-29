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11:05 29.09.2020

Порошенко призвал власти продолжить разработку госконцепции мемориализации Бабьего Яра

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Порошенко призвал власти продолжить разработку госконцепции мемориализации Бабьего Яра

Бабий Яр - общая трагедия еврейского и украинского народов, незаживающая рана, которая уже 79 лет отзывается болью в каждом неравнодушном сердце, подчеркивает пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность").

"Уверен, наше единство не даст темным тоталитарным временам вернуться. В этом контексте создание Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра и комплексная мемориализация Бабьего Яра имеет большое значение для всего человечества", - цитирует Порошенко во вторник пресс-служба партии "Евросолидарность".

Политик подчеркнул, что дети, когда вырастут, должны помнить, что судьбы тех, кто лежит в Бабьем Яру, являются частью украинской судьбы и украинской истории.

"Поэтому я вместе с многочисленными активистами призываю власти продолжить разработку государственной Концепции мемориализации Бабьего Яра, которая была создана украинскими историками, представленная общественности в феврале 2019г и рецензированная международными экспертами. Только тщательно сохраненная историческая правда не даст спекулировать на памяти прошлого и мотивировать современных и будущих политиков на мудрые цивилизованные решения", - считает он.

"И хотя сейчас наша земля уже 6 лет страдает от посягательств агрессора, уверен, мы продолжим строить Украину на принципах гуманизма, толерантности, достоинства и свободы и помнить об опасности, которую несут авторитаризм, дискриминация и нетерпимость", - отметил Порошенко.

29 сентября - День памяти жертв Бабьего Яра.

Теги: #порошенко #бабий_яр

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