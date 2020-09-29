Выборы

Выборы

10:55 29.09.2020

Пятая часть всех дел, открытых из-за нарушений избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей

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Пятая часть всех дел, открытых из-за нарушений избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей

Пятая часть всех уголовных производств, открытых по факту нарушения избирательного процесса, касается возможности подкупа избирателей, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Хочу дать свежие данные: на этот момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией (по фактам нарушения избирательного процесса - ИФ). В то же время хочу сказать о подкупе избирателей. Пятая часть всех уголовных производств - это подкуп. Продолжается та же история - это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий", - рассказал Клименко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он напомнил, что сейчас в Украине в круглосуточном режиме работает ситуационный центр МВД и Нацполиции, где правоохранители в режиме онлайн получают всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #дела #клименко #нарушения #выборы

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