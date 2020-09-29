Выборы

Выборы

10:26 29.09.2020

Киевлянин обжалует в суде регистрацию Поживанова кандидатом на должность мэра столицы

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Киевлянин обжалует в суде регистрацию Поживанова кандидатом на должность мэра столицы

В Окружной административный суд Киева поступил иск жителя Киева к Киевской городской территориальной избирательной комиссии, в котором он просит отменить постановление о регистрации кандидатом на должность столичного головы Михаила Поживанова.

"Истец просит суд отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 21 сентября 2020 №14 "О регистрации кандидата на должность киевского городского головы от территориальной организации Радикальной партии Олега Ляшко в Киеве", - говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда Киева во вторник.

По мнению истца, при регистрации Поживанова кандидатом на должность мэра столицы был нарушен ряд требований Избирательного кодекса Украины.

Суд решает вопрос открытия производства в административном деле.

Как сообщалось, 17 сентября конференция Киевской городской организации Радикальной партии Олега Ляшко принял решение выдвинуть кандидатом от политсилы на пост мэра Киева Поживанова. Он также возглавляет партийный список Радикальной партии на выборах в Киевский городской совет.

Поживанов был мэром Мариуполя, заместителем городского головы Киева, руководителем Госкомрезерва и замминистра экономики. Имеет опыт воплощения масштабных инфраструктурных проектов в Австрии, Словакии, Словении, Венгрии.

Теги: #оаск #иск #поживанов

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