Выборы

Выборы

20:55 28.09.2020

Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

1 мин читать
Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

Народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура обратился в Офис генерального прокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы.

"На уровне слухов до меня доходила такая информация, я написал в Офис генерального прокурора", - сказал Качура журналистам в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что подобным занимаются аферисты, которые мобилизуются во время избирательной кампании и обманывают людей, вымогают у них деньги, но "эти мандаты никто не продает".

Качура также рассказал, что получил ответ на свой запрос относительно должностных лиц, ныне действующих и бывших, проживающих на государственных дачах.

"Я может, открою эту информацию... и обнародую, кто у нас в каких государственных дачах живет... особенно интересно, когда человек рассказывает на эфирах, что это плохо, а сам на такой даче живет. И не только сам живет на этой государственной даче, а и отец, мать, сестра и жена - все живут на госдачах, которые за копейки арендуют у государства", - отметил он.

Теги: #генпрокуратура #качура

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нардеп Качура обратился в Офис генпрокурора в связи с возможной покупкой мандатов депутатов в местные советы

НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику Генпрокуратуры о подозрении в злоупотреблениях на 1,8 млн грн

Заседание фракции "Слуга народа" в Раде по вопросу изменения постановления о местных выборах отменено – нардеп Качура

Качура заявил о предложении пригласить Фокина на заседание комитета по госвласти на 25-26 сентября

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Качура может отозвать свой проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов

Украина проводит следствие по записям, обнародованным Деркачем, проводится экспертиза пленок – генпрокурор

Организаторы масштабной финансовой "пирамиды" уведомлены о подозрении, решает вопрос об изменении им меры пресечения – Офис генпрокурора

Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта Банка о подозрении в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

В Раде создадут рабгруппу для наработки специальных законов, направленных на установление мира в Украине - Качура

ПОСЛЕДНЕЕ

Выход Галушко из партии "Слуга народа" не означает, что он покинет фракцию – нардеп Кравчук

Главный кот Львова пообщался с координатором системы ООН Лубрани

Почти треть жителей Херсона хотят видеть мэром нардепа Колыхаева – опрос

Большинство жителей Мариуполя готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос "Рейтинга"

Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели Рады отсутствует – Корниенко

Эксперты обсудили программу кандидата на пост мэра Киева Кучеренко

У Борислава Березы подтвержден коронавирус

Партия " Демократическая сокира" подает в суд из-за недопуска на выборы в Киевсовет

Горизбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост мэра Киева

Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса - Кличко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА