Почти треть жителей Херсона хотят видеть мэром нардепа Колыхаева – опрос

Лидером среди кандидатов на пост городского головы Херсона является народный депутат Украины 9-го созыва (группа "За майбутнє"), глава партии "Нам тут жить!", бизнесмен Игорь Колыхаев, о чем свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным в понедельник данным опроса, 31,2% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, намерены отдать свой голос за Колыхаева. 23,2% готовы поддержать Владимира Сальдо, который был городским головой Херсона в 2002-2012 годах. 13,4% респондентов хотят проголосовать за Юрия Кирилова, 8,6% - за Михаила Опанащенко, по 5,3% - за Ивана Глухова и Василия Федина, 3,3% - за Николая Кононенко.

Рейтинг других претендентов ниже 3%. Не определились, за кого голосовать, около 13% опрошенных.

Моделирование второго тура выборов мэра показало, что при условии выхода в него Колыхаева и Сальдо победу одержал бы лидер партии "Нам тут жить!" с результатом 57% против 34% (среди тех, кто намерен голосовать). В паре с Кириловим Колыхаев одержал бы победу с результатом 59% против 25%.

Опрос проводился 17-23 сентября. Аудитория: жители Херсона от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 800 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,5%.