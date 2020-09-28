Выборы

Выборы

17:00 28.09.2020

Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели Рады отсутствует – Корниенко

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Законопроект "О столице" в повестке дня текущей недели Рады отсутствует – Корниенко

Законопроекта "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе-герое Киеве" нет в повестке дня текущей пленарной недели Верховной Рады, заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я не видел его на этой неделе, честно говоря, когда мы обсуждали повестку дня на согласительном совете", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник в Киеве.

По его мнению, данный законопроект надо принимать как можно быстрее.

"Действительно, мы хотели бы - у нас есть такая позиция, и у госпожи Верещук, нашего кандидата на должность Киевского городского головы, есть позиция депутатов- мажоритарщиков, есть позиция комитета и наша позиция, моя лично - нам следовало бы этот закон как можно быстрее принять. Произойдет это до выборов или нет - надо смотреть", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, Верховная Рада одобрила законопроект №2143-3 "О внесении изменений в закон Украины о столице - городе герое Киеве" в первом чтении 244 голосами. Он предусматривает разделение полномочий и должностей Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова вводит районные государственные администрации в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что законопроект №2143-3, внесенный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко, является прикрытием неконституционной смены власти в Киеве.

Теги: #киев #законопроект #корниенко

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