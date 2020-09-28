Выборы

Выборы

16:41 28.09.2020

Эксперты обсудили программу кандидата на пост мэра Киева Кучеренко

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Эксперты обсудили программу кандидата на пост мэра Киева Кучеренко

Кандидат в мэры Киева от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко во время презентации своей программы отметил, что он с командой знает, как сделать украинскую столицу одной из лучших в Европе и мире, городом с современной надежной, удобной для киевлян и экологически безопасной инфраструктурой.

"Программа абсолютно реалистична. Она отражает пути решения самых болезненных проблем Киева. Все об этом говорят, но разница между кандидатами теоретиками и практиками в том, что мало говорить, нужно четко понимать план действий: с кем и за счет каких управленческих решений решить проблемы города. У меня мощная команда. У меня есть опыт в должности министра ЖКХ, когда мы обеспечивали финансирование за счет Всемирного банка и за счет инвестиционных средств. Нам нужны только воля и желание, а они у нас есть", - сказал политик на встрече с экспертами, передает пресс-служба "Батькивщины".

Программа доступна по ссылке.

По его словам, проблемы в Киеве накапливались десятилетиями.

"Киев на грани инфраструктурного коллапса. Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, как на Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается Киев", - отметил политик.

Он перечислил приоритеты в работе при условии победы на выборах городского головы Киева. Среди них: полный аудит города, безопасность и комфорт проживания, решение транспортных проблем, улучшения окружающей среды, модернизация и замена устаревшего жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры.

"Первое, что надо сделать, - обеспечить соответствующее финансирование за счет бюджетных и инвестиционных средств", - сказал Кучеренко.

К обсуждению программы присоединились: председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков, эксперт в сфере транспорта и инвестиций Александр Кава, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, ученый-экономист и эксперт по механизмам государственно-частного партнерства Ирина Запатрина, доктор наук по государственному управлению кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев, экономический эксперт Владимир Панченко и другие специалисты.

Теги: #эксперты #кучеренко #программа

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