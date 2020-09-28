Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса - Кличко

Столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

Он отметил, что стандарты оказания медицинской помощи при COVID-19 утверждены соответствующим приказом Министерства здравоохранения. В документе четко прописано, что тестирование делают, когда у человека есть симптомы возможного заболевания коронавирусом.

"Необходимость проведения таких исследований определяет исключительно врач. Делать же тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей - нецелесообразно и очень дорого. Напомню, столица продолжает увеличивать количество тестирований, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Показатель тестирования в Киеве - самый высокий в Украине. И составляет 223 теста на 100 тысяч жителей", - рассказал Кличко.

Он напомнил, что всех пациентов, попадающих в стационары коммунальных медицинских учреждений с подозрением на вирус, тестируют в оперативном режиме бесплатно.

"При появлении первых симптомов болезни нужно обратиться к своему семейному врачу. Именно он принимает решения относительно вашего лечения и о необходимости сдать тест на коронавирус. Если врач видит такую необходимость, то биологические материалы у пациента отбирают медики мобильных бригад. Напомню, такие бригады выезжают к киевлянам домой и отбирают более тысячи образцов в сутки. Я говорю о ситуации, когда у человека подписана декларация с семейным врачом коммунального медучреждения", - пояснил мэр.

По его словам, если возникает недопонимание с врачом коммунального учреждения о целесообразности тестирования или другие вопросы, следует обращаться на горячую линию Департамента здравоохранения КГГА по телефону (044) 278-41-91 для выяснения всех обстоятельств и оперативного реагирования.