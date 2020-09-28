"Демократическая сокира" по поводу отказа в регистрации партии на местных выборах в Киеве

"Круглый стол" на тему "Станут ли местные выборы в следующем месяце предпосылкой для досрочных выборов Верховной Рады и президента"
Избирательный штаб и день выборов - презентация автоматизированной системы быстрого подсчёта голосов и управления штабом
Киев продолжает увеличивать количество тестирований из-за роста обращений к медикам людей с симптомами коронавируса - Кличко
В Житомире "Свободе" отказали в регистрации кандидатов в облсовет из-за нарушений гендерной квоты - "Опора"
UKR.NET- новости со всей Украины