"Слуга народа" ведет на местные выборы более 30 тыс. кандидатов во всех регионах Украины

Партия "Слуга народа" зарегистрировала более 30 тысяч кандидатов в депутаты местных советов, а также мэров и глав объединенных территориальных громад (ОТГ) во всех регионах Украины, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечено в пресс-релизе, выдвинутое количество претендентов составляет 73% от максимально возможного количества.

В депутаты 1087 местных советов от партии идёт 31 тысяча 527 кандидатов. Из них в областные советы - 1583, в районные советы - 5268, городские - 10340, сельские и поселковые советы - 6766 и 7570 кандидатов соответственно.

В мэры городов, сел и посёлков идут 952 кандидата от "Слуги народа". Из них 280 претендентов на посты градоначальников, 313 кандидатов от партии баллотируются в главы посёлков, ещё 359 участвуют в выборах сельских голов.

Среди кандидатов в депутаты от "Слуги народа" женщины составляют 41,3%, среди претендентов в мэры, на пост поселкового или сельского головы эта цифра составляет 30,7%.

Кандидаты в депутаты в возрасте 18-35 лет составляют 29,5% от общего числа, 36-55 лет - 55,51%, 56 лет и старше - 11,99%. Претенденты на должности мэров, сельских и поселковых голов в возрасте 18-35 лет составляют 21,08% от общего числа, 36-55 лет - 68,42%, 56 лет и старше - 10,5%.

Как отметили в партии, в профессиональном разрезе кандидаты от "Слуги народа" распределились следующим образом: представители сферы образования - 18,5%, общественные деятели - 16%, предприниматели - 10,9%, юристы - 9,4%, медики - 9,2%, управленцы - 9,2%, госслужащие - 8,9%, экономисты - 8,1% и рабочие - 8%.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.