Выборы

Выборы

12:36 28.09.2020

Власть готовит масштабные фальсификации на местных выборах - Герасимов

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Власть готовит масштабные фальсификации на местных выборах - Герасимов

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовит фальсификации на местных выборах ввиду падения рейтинга и опасений перед сильными оппонентами, заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

 "Власть Зеленского уже не скрывает, что готовится к масштабным фальсификациям на местных выборах 25 октября. Причина очень простая - так называемая "правящая партия" стремительно теряет рейтинг, в то время как команда "Европейской солидарности" увеличивает поддержку граждан", - сказал Герасимов на согласительном заседании в понедельник, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

 По мнению сопредседателя фракции, такая ситуация "пугает Зеленского, который решил воспользоваться методами Лукашенко". В качестве примера он привел отказ в регистрации оппозиционных кандидатов и целых партий, а также регистрацию "клонов", как в Умани.

"Мы обращаемся в ЦИК с просьбой, что если человек изменил свою фамилию менее чем за полгода до выборов, то в бюллетене должна указываться не только новая фамилия, но и старая", - отметил Герасимов.

 Кроме того, по его словам, присутствует административное давление на кандидатов. "В Сумах нашего кандидата, легендарного полковника Валерия Исмаилова власть Зеленского попыталась незаконно уволить с должности на следующий день после его представления в команде "Европейской солидарности", - указал Герасимов.

Он также обратил внимание на то, что для искажения результатов выборов на местах "в ход пошли продажи мест в комиссиях".

 "К большому сожалению, соучастниками фальсификации выборов стали определенные парламентские партии, которые, по информации СМИ, продают команде Зеленского свои квоты. Посмотрите, что происходит на Волыни, в Черкассах и области, посмотрите на заявления мэра Днепра Филатова".

 "Мы призываем неравнодушных граждан, которым важно защитить свой выбор, стать наблюдателями на выборах от "Европейской солидарности", - обратился Герасимов.

Теги: #фальсификации #евросолидарность #герасимов

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