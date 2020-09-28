Выборы

Выборы

10:26 28.09.2020

Умер первый глава КГГА Иван Салий

2 мин читать
Умер первый глава КГГА Иван Салий

Президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов, первый представитель президента Украины в Киеве, глава Киевской городской государственной администрации (1992-1993), народный депутат Украины I и III созывов (1990-1992, 2000-2002) Иван Салий скончался на 77-м году жизни.

"Не стало нашего Друга, профессионала, единомышленника - Ивана Салия", - написал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook в понедельник утром.

"Человек с Большой буквы! Лучший в своём деле! Душевный, человечный и яркий! Нам всем Вас будет не хватать", - добавил он.

Салий родился в Черниговской области в 1943 году, работал в Киеве на заводе "Ленинская кузня", затем главным инженером завода "Киевторгмаш", занимал должность первого секретаря Подольского райкома КПУ в Киеве. В 1990-1992 годах - председатель Подольского районного совета народных депутатов и Подольского райисполкома, депутат Верховной Рады Украины I созыва.

С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 года был первым председателем КГГА. В 1993 году занял должность префекта университета "Киево-Могилянская Академия". Позже работал руководителем Контрольной службы президента Украины, советником премьер-министра Украины, президентом Ассоциации народных депутатов, руководителем Центра развития городов, первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

В 1999-2000 и 2002-2003 годах был замглавы КГГА, начальником Главного управления транспорта, затем был первым замминистра Министерства транспорта Украины в связях с Верховной Радой.

В 2008 году возглавил Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий, а в 2009 - Комитет предпринимателей производителей строительных материалов и изделий при Торгово-промышленной палате Украины.

Теги: #салий #кгга #смерть

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Умер первый глава КГГА Иван Салий

На Херсонщине от сердечного приступа умер депутат Каховского горсовета, сообщил Ляшко

На Херсонщине умер 46-летний депутат Каховского горсовета

В Киеве начались подготовительные работы для укрепления дома на Позняках, в котором в июне произошел взрыв - КГГА

Власти Киева настаивают на изменениях в законе о ЖКХ, которые бы позволили защитить интересы потребителей

Киев проведет реставрацию моста им.Патона до конца 2025 года – КГГА

Умер отец Билла Гейтса

В Киеве 14 сентября школы работают "по тому же сценарию", как и на прошлой неделе – КГГА

Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества – КГГА

До 10 сентября киевляне могут сменить избирательный адрес для голосования на местных выборах – руководитель аппарата КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин согласовал назначение Коваленко на должность главы Черниговской ОГА

Представители "Пропозиции" проведут акцию у ЦИК из-за ситуации с мэром Умани

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел за нарушения избирательного процесса в Украине

Теризбирком отказал "Демсокире" в регистрации кандидатов в депутаты в Киевский горсовет - партия

Одну из партий могут не допустить на выборы в Бердянске из-за нарушения гендерных квот - "Опора"

Мэр Умани Цебрий о ситуации с отказом зарегистрировать его кандидатом

Местные выборы-2020. Как манипулируют рейтингами и социологическими данными

Нефьодов о Зеленском, выборах и таможне

Полиция Донецкой области расследует подделку документов одной из партий - участницы местных выборов

В партии "Слуга народа" проверяют обвинения нардепа Галушко

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА