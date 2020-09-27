Теризбирком отказал "Демсокире" в регистрации кандидатов в депутаты в Киевский горсовет - партия

Киевская городская территориальная избирательная комиссия решила не регистрировать список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократическая сокира", утверждают в политсиле.

"В ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла незаконное решение и не зарегистрировала список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от Демократической Сокиры. Относительно нашей регистрации или отказа в регистрации ТИК голосовала четыре раза. Трижды не было достаточно голосов ни на то, чтобы зарегистрировать список, ни на то, чтобы не зарегистрировать. В четвертый раз - они внезапно появились... на отказ в регистрации", - говорится в сообщении партии на странице в соцсети Facebook.

В "Демократической сокире" указали, что до 11.00 воскресенья им должны были предоставить постановление Киевской ТИК с объяснением причины отказа, с этим документом можно было бы обжаловать решение в суде. Но по состоянию на вечер воскресенья такого документа не предоставлено.

"Официальный повод для отказа нам доподлинно неизвестен, но из неофициальных источников мы знаем, что было избрано поводом для нашего снятия: залог за выборы по Киеву уплачен со счета всеукраинской, а не местной организации. Но это не причина. Это повод", - уверены в политсиле.

В то же время, как заявили в "Демсокире", остальные их ячейки из других городов подавались на выборы с такой же системой внесения залога и были зарегистрированы без замечаний со стороны ТИК.

В партии намерены обжаловать решение Киевского теризбиркома в суде. "Суд будет рассматривать наш иск по особой процедуре и должен вернуть нас к избирательному процессу в Киеве в течение нескольких дней. Мы знаем, что так будет, потому что анализировали судебную практику по этому вопросу и видели там, что в подобных делах сама партия признавалась должным плательщиком залога за местную организацию партии", - считают в "Демократической сокире".