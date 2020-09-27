Одну из партий могут не допустить на выборы в Бердянске из-за нарушения гендерных квот - "Опора"

В Бердянске (Запорожская обл.) политическая партия "За майбутнє" подала в городскую территориальную избирательную комиссию список кандидатов в депутаты с несоблюдением гендерных квот. Поэтому участие местной организации в избирательной гонке под вопросом, сообщила гражданская сеть "Опора".

Согласно ст. 230 Избирательного кодекса Украины, территориальная избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.

Согласно новому Избирательному кодексу, при формировании единого и территориальных избирательных списков партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (места с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола).

Список кандидатов на должности депутатов партия "За майбутнє" подала в ТИК 23 сентября. А уже 24 сентября, во время заседания ТИК обнаружила в представленном списке нарушение гендерных квот.

В партии сослались на то, что члены комиссии допустили ошибку при принятии документов. Как стало известно впоследствии, представленный партией список в ТИК совпадал с тем списком, который был принят на конференции по выдвижению кандидатов партии "За майбутнє".

Согласно избирательному законодательству, если формирование списков касается нарушения гендерной квоты, то партия должна провести новую конференцию и утвердить новый список кандидатов. Однако времени на проведение новой конференции или съезда у партии нет, поскольку дедлайн по проведению конференций и представлению документов завершился 24 сентября.

Вечером 27 сентября Бердянская городская ТИК в третий раз соберется на заседание для решения вопроса, после чего станет известно - партия "За майбутнє" будет допущена к участию в местных выборах или нет.