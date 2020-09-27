Полиция Донецкой области расследует подделку документов одной из партий - участницы местных выборов

В Волновахский отдел полиции (Донецкая обл.) 26 сентября поступило сообщение от представителя одной из политических партий о подделке подписей и документов.

Как сообщил Волновахский отдел полиции, по предварительным данным, представители одной из партий подделали подписи и документы нескольких лиц из другой политсилы, что препятствует реализации избирательных прав.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

В полиции не сообщили, о каких партиях идет речь.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.