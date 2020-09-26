Суд отказался отменить регистрацию Труханова как кандидата на выборах мэра Одессы

Одесский окружной административный суд отказался отменить регистрацию действующего городского головы Одессы Геннадия Труханова как кандидата в мэры областного центра, о чем судился другой кандидат на этот пост Михаил Кузаконь.

Как сообщается на странице суда в соцсети Facebook, в пятницу, 25 сентября, завершилось рассмотрение дела по иску Кузаконя к Одесской городской территориальной избирательной комиссии, третье лицо - кандидата на должность одесского городского головы Труханов.

В суде напомнили, что истец просил признать противоправным и отменить постановление Одесского гортеризбиркома от 22 сентября о регистрации Труханова как кандидата.

Заслушав объяснения сторон, исследовав доказательства, судом установлено, что Одесская городская организация партии "Доверяй делам" своевременно и в полном объеме подала документы для регистрации кандидатом на пост одесского городского головы Труханова, что не отрицалось участниками дела.

Кроме того, истец утверждал, что Труханов сообщил в автобиографии неправдивые сведения относительно своего гражданства, не указав о принадлежности к гражданству РФ.

Однако суд указал, что законом не определено, что ответственность за достоверность и точность сведений в представленных документах заключается в отмене регистрации кандидата.

Также суд считает необоснованным довод истца о том, что Труханов в отношении Украины является иностранцем.

"...суд считает необоснованными доводы истца о наличии оснований для отмены регистрации Труханова Г.Л. кандидатом на должность городского головы, а следовательно, ООАС отказывает в удовлетворении исковых требований", - резюмировали в суде.

Труханова на должность городского головы Одессы выдвинула партия "Доверяй делам".