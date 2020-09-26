Выборы

Выборы

15:24 26.09.2020

Партия "За майбутнє" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов

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Политическая партия "За майбутнє" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов. При этом, партия существует лишь несколько месяцев - учредительный съезд политсилы состоялся в конце мая 2020 года.

В партии считают, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, которые должны состояться через месяц станут определяющими. В частности, это будут первые выборы в территориальных общинах.

"Все 29 лет независимости в нас в стране такое видение, что парламент - это выше, чем областной совет, городской совет, чем депутаты общин или сельские депутаты. Наше видение - что наоборот. И мы говорим о том, что должен заработать, наконец, децентрализованная система. Мы завершим децентрализацию, потому что власть должна быть на местах ... Мы сформировали списки во все областные и городские советы, а также советы территориальных общин по всей стране ", - заверил лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

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