Выборы

Выборы

11:55 26.09.2020

ТИК отказалась регистрировать действующего мэра Умани на выборах, но дала добро двум тезкам

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ТИК отказалась регистрировать действующего мэра Умани на выборах, но дала добро двум тезкам

Действующий городской голова Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его как кандидата на этот пост, однако согласилась на регистрацию двух его полных тезок.

В своем видеообращении на странице в соцсети Facebook Цебрий сказал, что жителей Умани хотят лишить возможности "проголосовать за своего кандидата".

По его словам, ТИК несколько дней назад приняла решение дать возможность полным клонам, полным тезкам Цебрия Александра Владимировича – "людям, которые месяц назад сменили фамилию, имя и отчество, баллотироваться на должность городского головы". Однако ему самому комиссия отказала в регистрации как кандидата.

 В том, что произошло, Цебрий обвиняет, в частности, народного депутата Антона Яценко (группа "За майбутнє").

"На заседании ТИК совместно, синхронно работают политические силы, которые контролируются Антоном Яценко, Андреем Дикуном. Они объединились, так сказать, в одну политическую силу - это "Слуга народа" и партия "За майбутнє", принимают решения", - утверждает городской голова.

Мэр также сообщил, что его юридическая служба начинает работу с тем, чтобы "восстановить справедливость". 

Ранее гражданская сеть "Опора" сообщила, что ТИК зарегистрировала кандидатами на пост мэра Умани двух тезок нынешнего городского головы. Причем имена и фамилии они сменили в июне и июле этого года.

      

Теги: #местные_выборы #умань #цебрий

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