Выборы

Выборы

09:01 26.09.2020

Политический эксперт сообщил о возможной неожиданности выборов в Киеве

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Настоящей неожиданностью столичных выборов может оказаться нардеп Сергей Шахов. Ему симпатизируют переселенцы, и так называемые "новые киевляне", это люди которые переехали в столицу из других регионов страны в поисках лучшей жизни, но осели и сейчас имеют киевскую прописку.

Об этом сообщил политический эксперт Богдан Бондаренко в эфире телеканала "Наш".

Анализируя тенденции местных выборов, политолог отметил, что большинство кандидатов в мэры ориентируются на коренных киевлян. Действительно, существует такой мем, что столичные выборы может выиграть только киевлянин. Но ни один из выбранных мэров Киева за весь период независимости киевлянином не был.

"По статистике Госреестра, на сегодняшний день только в Киеве изменили избирательный адрес 30 тыс человек. Вопрос в том, что переселенцы хотят видеть у власти в столице "своего" человека", – отметил Бондаренко.

Эксперт констатировал, что в столице права "новых киевлян" несколько ограничены по сравнению с правами и возможностями коренных жителей.

"К вынужденным переселенцам относятся почему-то свысока, применяя к ним термин "понаехавшие". О них говорят меньше всего. Хотя на самом деле, переселенцы – основная рабочая сила Киева. И в тренде на этих выборах будет именно тот, кто сможет завоевать голоса переселенцев. С тех кандидатов, которые сегодня зарегистрированы в столице, я видел такую риторику только у Шахова (Сергей Шахов – действующий народный депутат от Луганщины, кандидат в мэры Киева - ред.)", – добавил политический эксперт.

Теги: #видео2019 #видео

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