Выборы

Выборы

17:41 25.09.2020

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Минюст

1 мин читать
Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Минюст

Участники местных выборов 25 октября нередко меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет. В связи с этим Министерство юстиции инициирует изменения в форме бюллетеней, заявляет руководитель ведомства Денис Малюська.

"И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особенно не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - написал Малюська на своей странице в Facebook в пятницу.

Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, министр назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.

"Большая благодарность соответствующим структурным подразделениям министерства, которые за счет своего всего свободного времени и сна осуществляли регистрационные действия в чрезвычайно напряженной атмосфере, когда любое (вполне законное!) промедление мгновенно трактовалось как политические репрессии. Вроде бы удалось пройти этот этап без скандалов", - отметил Малюська.

Теги: #изменения #минюст #фамилии #местные_выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Полиция за сутки открыла три уголовных дела за нарушения избирательного процесса в Украине

В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутнє" – опрос

Сложное избирательное законодательство может вызвать рост недоверия к результатам местных выборов - КИУ

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

Удар в голову и поврежденный автомобиль. На Винниччине подрались два кандидата в местные депутаты

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

В Украине вскоре запустят чат-бот "Выборы-2020"

Три четверти украинцев намерены проголосовать на местных выборах - опрос R&B Group

Рекордное количество: за сутки полиция открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

ПОСЛЕДНЕЕ

Законом о столице «Слуги народа» повторяют Януковича - эксперт

Исследование "Детектор.Медиа": Юрий Бойко - самый упоминаемый в новостях нардеп

Полиция расследует инцидент с участием журналистки и пресс-секретаря кандидата в мэры Николаева

Верещук поддерживает принятие закона о столице

Полного перекрытия движения по мосту Патона в Киеве в ходе реконструкции не будет – Кличко

Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра – опрос

Политические предпочтения жителей Ивано-Франковска и области

Нужно прекратить застройку Киева, пока не будет принят генплан – Игорь Палица

Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА