Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Минюст

Участники местных выборов 25 октября нередко меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет. В связи с этим Министерство юстиции инициирует изменения в форме бюллетеней, заявляет руководитель ведомства Денис Малюська.

"И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особенно не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - написал Малюська на своей странице в Facebook в пятницу.

Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, министр назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.

"Большая благодарность соответствующим структурным подразделениям министерства, которые за счет своего всего свободного времени и сна осуществляли регистрационные действия в чрезвычайно напряженной атмосфере, когда любое (вполне законное!) промедление мгновенно трактовалось как политические репрессии. Вроде бы удалось пройти этот этап без скандалов", - отметил Малюська.