Исследование "Детектор.Медиа": Юрий Бойко - самый упоминаемый в новостях нардеп

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко - самый упоминаемый в новостях народный депутат, свидетельствуют данные исследования общественной организации "Детектор.Медиа".

"По нашим подсчетам, лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко - наиболее часто упоминаемый в новостях народный депутат за первый год ІХ созыва Верховной Рады. "ОПЗЖ" использует для пиара несколько постоянных тем: "права русскоязычных", требование провести выборы в прифронтовой зоне, критику власть из-за нежелания заканчивать войну на условиях Кремля и призывы снизить коммунальные тарифы. Из парламентских партий именно "ОПЗЖ" первой начала откровенно манипулировать результатами соцопросов, публикуя псевдорейтинги", - указано в материале "Детектор.Медиа", опубликованном в пятницу.

Всего с начала работы Верховной Рады 9 созыва в эфире телеканалов "Интер", "СТБ", "5 канал", "Украина", "1+1", "UA: Перший" и "ICTV" Юрия Бойко упомянули 197 раз. Вторым в рейтинге после него стал председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия - его вспомнили 158 раз. Третье место в списке заняла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 135 раз. На четвёртом и пятом месте рейтинга нардеп от "ОПЗЖ" Наталия Королевская и председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко - их на телеканалах за более чем год работы Рады вспоминали 131 и 129 раз соответственно.

Второе место по количеству упоминаний в новостях аналитики зафиксировали у партии, в которой сопредседательствует Юрий Бойко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" остается в ТОПе и "по количеству упоминаний в теленовостях и по количеству материалов с признаками заказа". При этом такую популярность партии обеспечивают в основном телеканалы, принадлежащих ее же членам - "Интер" и "112" (также и другие телеканалы из холдинга "Новости" - "ZIK" и "NewsOne", которые в организации связывают с главой политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, а юридическим их владельцем является нардеп Тарас Козак - ИФ). В то же время медиагруппы бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука фактически бойкотируют партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", не упоминая ее и не давая слова ее представителям даже в тех ситуациях, когда это было бы уместным с точки зрения профессиональных стандартов. Исключением является программа "Свобода слова Савика Шустера", куда периодически приглашают Юрия Бойко".

Первое место по количеству упоминаний на телеканалах за время работы нового созыва в рейтинге "Детектор.Медиа" заняла партия "Слуга народа" - ее в новостях вспомнили - 1492 раза. У "ОПЗЖ" - 971 упоминание. Третье место заняла партия "Европейская солидарность" - ее в выпусках новостей упомянули 887 раз, ВО "Батькивщина" - 527 раз, "Голос" - 517 раз и 145 раз упомянули партию "За будущее".