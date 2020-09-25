Верещук поддерживает принятие закона о столице

Киев. 25 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принятие закона о столице может в корне изменить управление Киевом и сделает невозможным конфликт интересов, считает кандидат на должность мэра Киева, народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Если будет проголосован закон, он может в корне изменить ситуацию в Киеве. Речь идет об управлении городом, о разделении должностей между главой КГГА и городским головой, образовании магистратов и тому подобном. Речь идет вообще об изменении логики управления городом", - заявила Верещук в эфире телеканала "1+1".

Она подчеркнула, что законопроект предоставит больше полномочий мэру Киева и сделает невозможным конфликт интересов.

"Закон о столице предусматривает, что чиновники и главы коммунальных предприятий не смогут быть депутатами Киевсовета. Тогда партия "УДАР" и другие партии, сформировавшие свой список из действующих чиновников, из действующих руководителей коммунальных предприятий - не смогут больше заниматься круговой порукой. Этот законопроект именно об этом", - рассказала Верещук.

Кроме того, она напомнила, что после рассмотрения законопроекта в первом чтении прошел почти год дебатов, и проект, представленный Раде для рассмотрения во втором чтении, был серьезно доработан с привлечением экспертов.

"По этому закону полномочия главы КГГА существенно сужаются. То есть его функционал фактически сводится к наблюдению за Конституцией и законами Украины, а также к внедрению лишь государственных программ. Зато полномочия мэра расширяются", - пояснила Верещук.

Как сообщалось, в повестке дня Верховной Рады на 29 сентября - 2 октября запланировано рассмотрение проекта закона Украины "О Киеве - столице Украины" №2143-3 от 24.09.2019 во втором чтении.