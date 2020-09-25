Выборы

Выборы

16:22 25.09.2020

Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

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Запугивание кандидатов от "Слуги народа" недопустимо и нарушает право на честные выборы – Клочко

Хулиганские действия в отношении кандидата на пост главы Барановской объединенной территориальной громады (ОТГ) от политической партии "Слуга народа" Анны Собецкой-Муравской является давлением на нее и попыткой вмешаться в ход избирательной кампании в регионе, заявил глава Житомирской областной организации партии "Слуга народа" Андрей Клочко.

"Такие действия подрывают фундаментальное и конституционное право каждого гражданина Украины - право на свободные и честные выборы. Мы надеемся, что правоохранительные органы оперативно установят подозреваемых и проведут непредвзятое расследование. Политическая партия "Слуга народа" будет внимательно следить за ходом расследования и приветствовать как можно скорейшее его завершение", - отметил Клочко.

По его словам, справедливое наказание виновных станет фактором предупреждения подобных действий в будущем: в других регионах и в отношении других кандидатов.

"Попытки запугать кандидатов от "Слуги народа" свидетельствуют об их авторитете в местных громадах. И о том, что некоторые нечистоплотные "оппоненты" расценивают их шансы на победу на выборах 25 октября как очень высокие. А поэтому готовы противодействовать не путем дискуссии и аргументов, а используют криминальные методы и грязные технологии", - резюмировал Клочко.

Как сообщается на странице партии "Слуга народа" в Житомирской области в соцсети Facebook, в ночь на 26 сентября Анна Собецкая-Муравская получила "подарок" от неизвестных лиц с предметом, похожим на взрывное устройство. При осмотре специалисты взрывотехнической службы ГУНП Житомирской области опасных веществ не обнаружили.

Анна Собецкая-Муравская является известной в районе экоактивисткой.

По факту правонарушения начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #кандидат #отг #инцидент #слуга_народа #житомирщина

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