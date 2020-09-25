Выборы

Выборы

12:36 25.09.2020

Нужно прекратить застройку Киева, пока не будет принят генплан – Игорь Палица

1 мин читать
Нужно прекратить застройку Киева, пока не будет принят генплан – Игорь Палица

Любое строительство в столице нужно прекратить, пока не будет принят новый генеральный план Киева. Об этом во время эфира программы «Право на власть» заявил народный депутат Украины, лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица.

«Я не баллотируюсь в мэры Киева. Но я бы делал то, что в свое время мы сделали в Луцке. Остановил бы все строительство, пока не будет принят  генеральный план города. То, которое строится, должно достроиться. А все другое – остановить. Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, какие должны быть развязки, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детсадов, школ и какие проблемы у больниц. Это целый комплекс проблем! Урбанистика – не о том, где стоит скамья и какой вид имеет дом», – считает народный депутат. В этом году заканчивается действие действующего генплана Киева, который был принят еще в 2002 году. Проект нового генерального плана города рассчитан на срок до 2040 года.

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко убежден, что Олимпийский колледж останется школой для подготовки спортсменов

На Херсонщине умер 46-летний депутат Каховского горсовета

"Круглый стол" на тему "Станут ли местные выборы в следующем месяце предпосылкой для досрочных выборов Верховной Рады и президента"

Сын нардепа Королевской идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ

Киев нуждается в реновации устаревшего жилья - Кучеренко

Полиция за сутки открыла три уголовных дела за нарушения избирательного процесса в Украине

Агенты Кремля идут в местные органы власти, чтобы возродить проект "Новороссия" - Порошенко

Социологи назвали единственную политсилу, которая увеличила количество сторонников

Бучанский горсовет обратился с инициативой создания в ОТГ специальной экономической зоны

От голубого до светло-розового. ЦИК утвердила цвет бюллетеней на местных выборах

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА