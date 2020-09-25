Любое строительство в столице нужно прекратить, пока не будет принят новый генеральный план Киева. Об этом во время эфира программы «Право на власть» заявил народный депутат Украины, лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица.

«Я не баллотируюсь в мэры Киева. Но я бы делал то, что в свое время мы сделали в Луцке. Остановил бы все строительство, пока не будет принят генеральный план города. То, которое строится, должно достроиться. А все другое – остановить. Пока специалисты не проанализируют, где должны размещаться паркинги, какие должны быть развязки, как решить вопрос объездной дороги, сколько нужно детсадов, школ и какие проблемы у больниц. Это целый комплекс проблем! Урбанистика – не о том, где стоит скамья и какой вид имеет дом», – считает народный депутат. В этом году заканчивается действие действующего генплана Киева, который был принят еще в 2002 году. Проект нового генерального плана города рассчитан на срок до 2040 года.