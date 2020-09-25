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12:24 25.09.2020

На Херсонщине умер 46-летний депутат Каховского горсовета

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На Херсонщине умер 46-летний депутат Каховского горсовета

Руководитель Каховской городской организации Радикальной партии, депутат Каховского городского совета Денис Цинский скончался от сердечного приступа, сообщил лидер этой политсилы Олег Ляшко.

"Сегодня утром от сердечного приступа умер мой давний единомышленник Денис Цинский - председатель Каховской городской организации РПЛ, депутат Каховского городского совета. Денису было всего 46 лет", - написал Ляшко на своей странице в Facebook в пятницу.

Информацию о смерти Цинского подтвердил мэр Каховки Андрей Дяченко. На странице в Facebook он выразил соболезнования родным и близким депутата из-за преждевременной кончины.

В свою очередь, полиция Херсонской области сообщила, что около 08:00 в "Единый центр 102" полиции позвонила 72-летняя жительница Каховки с информацией о том, что на набережной на скамейке лежит мужчина без признаков жизни.

"Следственно-оперативная группа установила, что умершим является 46-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.

На месте продолжаются следственные действия. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

 

Теги: #рпл #каховка #смерть #депутат

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