Выборы

Выборы

10:30 25.09.2020

Полиция за сутки открыла три уголовных дела за нарушения избирательного процесса в Украине

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Полиция за сутки открыла три уголовных дела за нарушения избирательного процесса в Украине

 

Украинские полицейские за минувшие сутки начали три уголовных производства в связи с нарушениями в рамках избирательного процесса.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о трех уголовных правонарушениях", - говорится в сообщении управления коммуникации Национальной полиции Украины в соцсети Facebook в пятницу.

В целом на протяжении суток в полицию поступило 212 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано: по 25 - в Закарпатской области и Киеве, в Херсонской - 23, по 20 - в Днепропетровской и Киевской областях, в Кировоградской - 13, в Донецкой - 11, по 10 - в Луганской и Сумской, в Черкасской - 9, в Николаевской - 8, в Винницкой - 7, в Запорожской области - 6.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 924 сообщения, связанных с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 83 уголовных правонарушениях: 45 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 38 - связанных с избирательным процессом.

Составлен 51 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

 

Теги: #нарушения #местные_выборы #нацполиция

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