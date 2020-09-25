Полиция за сутки открыла три уголовных дела за нарушения избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки начали три уголовных производства в связи с нарушениями в рамках избирательного процесса.

"В течение суток в ЕРДР внесены сведения о трех уголовных правонарушениях", - говорится в сообщении управления коммуникации Национальной полиции Украины в соцсети Facebook в пятницу.

В целом на протяжении суток в полицию поступило 212 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано: по 25 - в Закарпатской области и Киеве, в Херсонской - 23, по 20 - в Днепропетровской и Киевской областях, в Кировоградской - 13, в Донецкой - 11, по 10 - в Луганской и Сумской, в Черкасской - 9, в Николаевской - 8, в Винницкой - 7, в Запорожской области - 6.

Всего с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 924 сообщения, связанных с избирательным процессом. В ЕРДР внесены сведения о 83 уголовных правонарушениях: 45 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 38 - связанных с избирательным процессом.

Составлен 51 протокол о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.