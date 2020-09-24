Социологи назвали единственную политсилу, которая увеличила количество сторонников

Политическая партия "ЗА МАЙБУТНЄ" - единственная политсила, которая продемонстрировала положительную динамику поддержки в течение последней недели, о чем свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 19-22 сентября.

По сравнению с предыдущим исследованием, проведенным неделю назад, поддержка партии "ЗА МАЙБУТНЄ" выросла с 5,8% до 5,9% среди тех, кто определился и собирается голосовать. Речь идет о так называемом агрегированном рейтинге, который является средним рейтингом по всем областям Украины.

Все остальные партии из тех, что преодолевают 5%-й барьер, продемонстрировали отрицательную динамику - их поддержка за неделю уменьшилась. Так, если "Слуга народа" на прошлой неделе имела поддержку избирателей на уровне 16%, то на этой неделе - уже 15,6%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" потеряла 0,4% сторонников (с 11,9% до 11,5%). "Европейская Солидарность" имела 11,3%, сейчас - 11%. "Батькивщина" за неделю потеряла 0,2% сторонников - с 8,2% до 8%.

В исследовании приняли участие граждане Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.