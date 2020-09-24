Бучанский горсовет обратился с инициативой создания в ОТГ специальной экономической зоны

Бучанский городской совет принял решение об обращении в Киевскую областную государственную администрацию и Кабинет министров Украины о создании специальной экономической зоны (территории приоритетного развития) в Бучанской городской объединенной территориальной громаде (ОТГ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в горсовете, автором этой инициативы является секретарь Бучанского городского совета, лидер проекта "Громада - це ти!" Василий Олексюк.

В рамках данного решения предусматривается введение специального режима инвестиционной деятельности.

В мировой практике подобный режим стимулирует приток инвестиций путем освобождения от части налогов, части обязательных платежей и таможенных пошлин.