Выборы

Выборы

18:15 24.09.2020

Бучанский горсовет обратился с инициативой создания в ОТГ специальной экономической зоны

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Бучанский горсовет обратился с инициативой создания в ОТГ специальной экономической зоны

Бучанский городской совет принял решение об обращении в Киевскую областную государственную администрацию и Кабинет министров Украины о создании специальной экономической зоны (территории приоритетного развития) в Бучанской городской объединенной территориальной громаде (ОТГ).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в горсовете, автором этой инициативы является секретарь Бучанского городского совета, лидер проекта "Громада - це ти!" Василий Олексюк.

В рамках данного решения предусматривается введение специального режима инвестиционной деятельности.

В мировой практике подобный режим стимулирует приток инвестиций путем освобождения от части налогов, части обязательных платежей и таможенных пошлин.

Теги: #отг #экономическая_зона #буча #горсовет

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