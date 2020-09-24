В Винницкой и Тернопольской областях ТИК отказались регистрировать документы политсил из-за феминитивов

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Вінницька та Тернопільська обласні територіальні виборчі комісії (ТВК) відмовилися зареєструвати документи політичних сил через використання в них фемінітивів. Таке повідомлення надійшло на чат-бот проєкту #вибориБЕЗсексизму.

Згідно із повідомленням, партійці підготували необхідний пакет документів для реєстрації кандидатів на місцевих виборах, де використали фемінітиви, зокрема, "кандидатка", "членкиня", "громадянка". Проте ТВК відмовилися їх реєструвати, аргументуючи це тим, що вживання фемінітивів не передбачає новий Виборчий кодекс. Відповідно, документи були повернуті партіям на доопрацювання.

За словами членкині експертної ради при МФО "Рівні можливості", президентки Асоціації "Громадські ініціативи" Любові Лук’янцевої, ТВК перевищили свої повноваження, адже стаття 230 Виборчого кодексу містить чіткий перелік підстав щодо скасування реєстрації, де про фемінітиви мова не йде.

"Вживання фемінітивів — це вже є не тільки практика розмовної мови, а й мови офіційної, та починає використовуватися в тому числі і в нормативно-правових актах. Більше того, якщо у поданих документах виявлено помилки чи неточності, якщо вони не є перешкодою для розуміння змісту, то також, згідно ч.3 ст. 230, не є підставою для відмови", — відзначила експертка.

Пані Лук’янцева наголосила, що територіальні виборчі комісії не мають виходити за межі своїх повноважень, а також трактувати на власний розсуд положення Виборчого кодексу.

Ситуацію також прокоментувала членкиня Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Таїсія Рубаняк з Тернополя, яка зіштовхнулася з відмовою міської ТВК у реєстрації кандидатів однієї з політичних сил через вживання в документах фемінітивів.

Вона розповіла, що ТВК не надала офіційного роз’яснення, проте посилалася на існування внутрішнього усного розпорядження ЦВК, яке наполегливо рекомендує уникати фемінітивів. За словами, правниці, вживання фемінітивів має законні підстави, а ще допоможе виборцям зробити правильний вибір.

Нагадаємо, що під час місцевих виборах цієї осені вперше в історії виборів в Україні буде застосована 40-відсоткова гендерна квота: при формуванні виборчих списків політичні партії мають дотримуватися законодавчої норми про внесення у кожну п’ятірку кожного виборчого списку не менше двох кандидатів кожної статі – чоловіків або жінок. Сьогодні — останній день, коли охочі можуть зареєструватися кандидатами на місцевих виборів. Вже завтра (25 вересня) подати документи до територіального виборчкому буде неможливо.