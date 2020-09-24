Выборы

Выборы

16:01 24.09.2020

Местные выборы 25 октября: как заполнять бюллетень новой формы – "Опора"

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Местные выборы 25 октября: как заполнять бюллетень новой формы – "Опора"

(Подается на языке оригинала)

Цього року українці вперше стикнуться з реалізацією на практиці нової виборчої системи, закледної до Виборчого кодексу - пропорційної із відкритими списками. Нова виборча система передбачає й бюлетені нової форми. За допомогою таких бюлетенів виборці обиратимуть обласну раду, районну раду та міську (сільську або селищну) раду за умови, що кількість виборців у цьому населеному пункті становить 10 тисяч і більше.

Громадянська мережа ОПОРА підготувала кілька простих та коротких інструкцій, які допоможуть виборцям заповнити новий бюлетень максимально правильно.

 

Пропонуємо роздрукувати модель бюлетеня нової форми та потренуватись його заповнювати власноруч:

Теги: #мнения2019 #мнения

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