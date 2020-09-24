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Выборы

15:12 24.09.2020

Кличко на последнем заседании Киевсовета 8-го созыва поблагодарил депутатов за важные для столицы решения

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Кличко на последнем заседании Киевсовета 8-го созыва поблагодарил депутатов за важные для столицы решения

Мэр Киева Виталий Кличко в начале последнего заседания Киевского городского совета 8-го созыва поблагодарил депутатов, которые принимали решение, важные для города и киевлян, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Мы 5 лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее жителей. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет наиболее эффективным местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", которую присуждают лучшим европейским муниципалитетам или громадам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии. Я благодарю всех депутатов, которые работали на благо Киева и киевлян!" - сказал Кличко.

Он отметил, что за свою каденцию Киевсовет провел 74 пленарных заседания - 131 пленарный день. Депутаты рассмотрели и приняли в общей сложности почти 10 тыс. решений, провели в зале заседаний более 1 тыс. часов, совместно работая над решением важных для города вопросов.

Теги: #кличко #киевсовет

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