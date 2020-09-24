Почти половина сторонников "Слуги народа" поддерживают протестующих в Беларуси - соцопрос КМИС

45,3% всех украинцев поддерживают жителей Беларуси, протестующих против итогов выборов президента, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 12 по 16 сентября.

Согласно данным исследования, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, поддерживают 31,3% респондентов.

Отмечается, что на западе и в центре больше тех, кто поддерживает протестующих, а на юге и востоке - тех, кто поддерживает Лукашенко.

В частности, 48,7% среди избирателей партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду поддерживают протестующих, 29,9% - Лукашенко. Среди избирателей "Европейской солидарности" 80,1% поддерживает протестующих, 4,3% - Лукашенко. Среди избирателей "Оппозиционной платформы – За жизнь" – 12,9% поддерживают протестующих, 66,8% - Лукашенко. Среди избирателей "Батькивщины" - 52,1% поддерживают протестующих, 35,7% - Лукашенко. Среди избирателей "Радикальной партии Ляшко" 51,4 поддерживают протестующих, 34,9 – Лукашенко. Среди избирателей "Партии Шария" 15,9% поддерживают протестующих, 71,2% – Лукашенко.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.