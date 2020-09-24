Сложное избирательное законодательство может вызвать рост недоверия к результатам местных выборов - КИУ

Из-за сложного и некачественного избирательного законодательства у избирателей может возникнуть недоверие к результатам местных выборов, прогнозирует глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель

"Ответом на сложное законодательство (избирательное законодательство – ИФ), недостаточно качественное, может быть рост недоверия к ходу избирательного процесса и результатам волеизъявления", - сказал Кошель на пресс-конференции "Экзамен на демократию и здравый смысл. Состояние общественного мнения за месяц до местных выборов" в четверг в Киеве.

К минусам избирательной кампании Кошель также отнес тот факт, что за месяц до дня голосования в Украине не началась мощная информационная кампания об особенностях и специфике избирательной системы и результатов голосования.

"Я думаю, что много избирателей будет удивлено, почему случилось так, что большинство голосов получил кандидат Б, а кандидат А, который получил меньше голосов, победил. Это специфика избирательной системы, но большинство избирателей может не разобраться", - сказал глава КИУ.

Он подчеркнул, что у КИУ есть опасения, что при подсчете результатов выборов большое количество бюллетеней могут быть заполнены с ошибками и будут признаны недействительными.

"Избиратели просто не понимают, в чем специфика, и мы можем получить и проблемы в день голосования, и чрезвычайно продолжительный и сложный процесс подсчета голосов", - сказал Кошель.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.