Выборы

Выборы

13:30 24.09.2020

Власть должна изучить и поддержать план "Батькивщины" по тарифам – эксперт

1 мин читать
Власть должна изучить и поддержать план "Батькивщины" по тарифам – эксперт

Команда Юлии Тимошенко едва ли не единственная поднимает вопросы, актуальные для обычных людей. Власть должна изучить озвученную кандидатом на должность мэра Киева Алексеем Кучеренко стратегию пересмотра коммунальных тарифов, и если она справедлива, - одобрить ее, считает политический эксперт Валентин Гладких.

"Инициативу "Батькивщины" надо рассмотреть, и если она обоснована, принять ее. Это делается не ради Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждого гражданина Украины. Но если у власти логика такова, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать в любом случае, то это называется "назло бабушке отморожу уши". Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше", - сказал эксперт в эфире 7 канала.

Он призвал избирателей внимательно анализировать, как ведут себя политические лидеры, за которых они голосовали, в вопросах защиты национальных интересов.

"Надо четко различать, ведут ли себя политические лидеры деструктивно по развитию государства, или они способны генерировать интересы, выходящие за пределы их узкопартийных корпоративных целей", - подчеркнул Гладких.

Как сообщалось, 21 сентября "Батькивщина" официально выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева. 23 сентября Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом.

Во время представления своей программы Кучеренко отметил, что его цель - сделать проживание в столице безопасным и комфортным, повысить привлекательность Киева для туризма и ведения бизнеса.

Теги: #эксперт #кучеренко #тарифы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

"Батькивщина" официально выдвинула Кучеренко на пост мэра Киева

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

Местные выборы завершатся победой Тимошенко и неизбежным провалом Зеленского - эксперт

"Батькивщина" требует отчета правительства и предлагает план действий в сфере ЖКХ – Кучеренко

Отрасль ВИЭ рассчитывает на выигрыш дела в КС о признании неконституционными "зеленых" тарифов

Малый бизнес в Украине нуждается в реальной поддержке, а не в громких лозунгах - Кучеренко

Украинским городам нужны профессионалы-управленцы, а не остроумные шоумены - эксперт

Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада" – Кучеренко

Принятие RAB-тарифов разблокирует приватизацию облэнерго – зампред главы ФГИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина сторонников "Слуги народа" поддерживают протестующих в Беларуси - соцопрос КМИС

Сложное избирательное законодательство может вызвать рост недоверия к результатам местных выборов - КИУ

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата, в том числе шоумен Притула и экс-министр Кучеренко

Удар в голову и поврежденный автомобиль. На Винниччине подрались два кандидата в местные депутаты

Боксер Узелков идет в мэры Винницы от ОПЗЖ: зайду в каждый кабинет и наведу порядок

Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук

Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

Кандидат в мэры Светловодска подкупил однофамильца своего конкурента на выборах, чтобы тот стал техническим кандидатом

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА