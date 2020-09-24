Выборы

Выборы

10:41 24.09.2020

Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук

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Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук

Народный депутат фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева от этой партии Ирина Верещук раскритиковала проект государственного бюджета Украины на 2021 год.

"Этот проект бюджета надо критиковать, потому что он не является социально ориентированным, он не решает задачи обороны, медицины и образования. Эти отрасли снова получают финансирование по остаточному принципу. Чем думал Минфин, когда верстал этот бюджет, - непонятно", - сказала Верещук в эфире телеканала "112.Украина".

Она считает, что необходимо пересмотреть многие статьи поступлений и расходов.

"Это нечестно и несправедливо по отношению к собственному народу. Мы не имеем ни морального, ни политического права залезать людям в карман. Предыдущая власть и так достаточно залезла в 2015 году, когда подняла тарифы и обвалила гривню", - сказала нардеп.

Также она призвала не торопиться с принятием бюджета и тщательно его доработать.

"Я далека от мысли, что нам надо спешить и принимать бюджет перед местными выборами. Мы работаем на следующий год и принимать бюджет, чтобы кому-то угодить, не учитывая интересы людей, точно не стоит", - отметила Верещук.

Теги: #критика #госбюджет #верещук

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