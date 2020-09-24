Полиция за сутки открыла 7 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Украинские полицейские за минувшие сутки, 23 сентября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о семи уголовных правонарушениях, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего за сутки в полицию поступили 90 заявлений и сообщений, связанных с такими нарушениями.

Всего с начала избирательного процесса (с 5 сентября) территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 712 сообщений, связанных с избирательным процессом. Всего в ЕРДР внесены сведения о 80 уголовных правонарушениях: 44 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 36 - связанные с избирательным процессом.

Составлено 39 протоколов о совершении административных правонарушений.