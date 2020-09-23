Выборы

Выборы

20:45 23.09.2020

На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

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На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

В Харькове на обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках во время организации и проведения местных выборов будет выделено 3,5 млн грн из резервного фонда бюджета города.

"На эти средства для избирательных участков будут закуплены дезинфицирующие средства, ограничительные ленты, урны и пр", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Татьяну Таукешеву.

Как известно, выборы в местные советы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #участки #выборы #харьков

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