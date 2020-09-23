В Украине вскоре запустят чат-бот "Выборы-2020"

В Центральной избирательной комиссии состоялась рабочая встреча главы Комиссии Олега Диденко с заместителем министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, стороны обменялись мнениями и очередными практическими наработками относительно объединения усилий двух ведомств по улучшению взаимодействия при организации и проведении местных выборов 25 октября.

Как сообщает в среду пресс-служба ЦИК, в частности, речь шла о повышении эффективности информационной составляющей обеспечения избирательного процесса, в том числе и в части превенции различных правонарушений, связанных с выборами.

"Центральная избирательная комиссия имеет целый ряд практических примеров эффективного сотрудничества с Министерством внутренних дел и Национальной полицией на прошлых выборах. Не менее результативно сработали наши коллеги из правоохранительных органов, в сферу ответственности которых входит борьба с правонарушениями избирательного законодательства, уже и во время местных выборов. Прежде всего, это касалось расследований в отношении некоторых нарушений применения процедуры изменения избирательного адреса, которые могли в будущем повлиять на результаты выборов. Такая оперативная работа, безусловно, дала еще и профилактический эффект", - отметил глава ЦИК.

Поэтому, по его мнению, именно такой подход - предупреждение любых, даже мелких правонарушений следует взять за основу будущего расширения сотрудничества. Сделать его общим приоритетом, который, несомненно, поможет достичь главной цели - проведения честных выборов.

Вместе с тем Диденко отметил важность информационной составляющей этого процесса, с помощью которой общество должно более детально ознакомиться с новеллами нового избирательного законодательства, в том числе в части ответственности за его нарушение.

"Для этого стороны договорились в ближайшее время разработать ряд совместных мероприятий информационно-просветительского характера, в том числе регулярных для масс-медиа. Предполагается, что на них также будет происходить текущее детальное информирование общества о ходе организации и подготовки местных выборов", - говорится в сообщении.

В свою очередь Геращенко сообщил о системе работы правоохранительных органов и новых наработках по обеспечению добродетели избирательного процесса. В частности, по его словам, уже довольно действенно работает геоинформационный аналитический портал МВД Украины Информационно-аналитическая система "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга совершенных правонарушений и отображения публичной информации о состоянии общественной безопасности в режиме реального времени.

"Нашим следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - отметил заместитель министра внутренних дел Украины.