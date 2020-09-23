В команде "слуг", которая идет на выборы в Киеве, нет "зашкваренных" людей – Верещук

Кандидат на должность мэра Киева, народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала об особенностях и принципах формирования списка партии на выборах в Киевский городской совет.

"Я настаивала, что нам нужны урбанисты, эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специалисты по городской безопасности. У нас есть четкие параметры: мы не можем брать в список в Киевсовет "зашкваренных" людей", - сказала Верещук в интервью Politeka Online.

Кандидат на пост мэра столицы также отметила, что готова сотрудничать со всеми, кто желает навести порядок в Киеве и готов брать на себя ответственность за комфорт и безопасность киевлян.

"Есть достаточное количество людей, а не партий. Мы будем сотрудничать с профессионалами, даже из разных фракций. В городском самоуправлении самое большое значение будет иметь желание работать. Если люди захотят дерибанить бюджет, если снова пойдут голосования за земельные участки "себе, любимым" или внесение себя в будущий Генеральный план, как это было в этом созыве, - за это будем бить по рукам. Моя позиция абсолютно четкая - так не будет", - заверила Верещук.