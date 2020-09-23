Выборы

Выборы

16:02 23.09.2020

В команде "слуг", которая идет на выборы в Киеве, нет "зашкваренных" людей – Верещук

1 мин читать
В команде "слуг", которая идет на выборы в Киеве, нет "зашкваренных" людей – Верещук

Кандидат на должность мэра Киева, народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала об особенностях и принципах формирования списка партии на выборах в Киевский городской совет.

"Я настаивала, что нам нужны урбанисты, эксперты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специалисты по городской безопасности. У нас есть четкие параметры: мы не можем брать в список в Киевсовет "зашкваренных" людей", - сказала Верещук в интервью Politeka Online.

Кандидат на пост мэра столицы также отметила, что готова сотрудничать со всеми, кто желает навести порядок в Киеве и готов брать на себя ответственность за комфорт и безопасность киевлян.

"Есть достаточное количество людей, а не партий. Мы будем сотрудничать с профессионалами, даже из разных фракций. В городском самоуправлении самое большое значение будет иметь желание работать. Если люди захотят дерибанить бюджет, если снова пойдут голосования за земельные участки "себе, любимым" или внесение себя в будущий Генеральный план, как это было в этом созыве, - за это будем бить по рукам. Моя позиция абсолютно четкая - так не будет", - заверила Верещук.

Теги: #киев #команда #верещук

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На дистанционное обучение перевели 23 школы в Киевской области

В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

В Киеве к 2025 году хотят построить аэропорт для дронов

В многоэтажке в Святошинском районе Киева ночью произошел пожар

"ОПЗЖ" выдвинула кандидатом в мэры Киева Попова, Одессы - Скорика

На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

Киевская кондфабрика "Рошен" планирует увеличить уставный капитал в 3 раза

Без пробок и с честными тарифами. Киевская "Батькивщина" презентовала свою программу

Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

ПОСЛЕДНЕЕ

В мэры Днепра от "Евросолидарности" будет баллотироваться Татьяна Рычкова

Подача документов для регистрации кандидатов заканчивается 24 сентября - ЦИК

Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

Ассоциация городов Украины просит Раду не поддерживать законопроект о столице

На пост мэра Умани претендуют двое тезок действующего городского головы

Три четверти украинцев намерены проголосовать на местных выборах - опрос R&B Group

Рекордное количество: за сутки полиция открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Кернес, проходящий лечение от COVID-19 в "Шарите", выдвинут на пост мэра Харькова

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА