Выборы

Выборы

15:20 23.09.2020

Подача документов для регистрации кандидатов заканчивается 24 сентября - ЦИК

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Подача документов для регистрации кандидатов заканчивается 24 сентября - ЦИК

Центральная избирательная комиссия напомнила, что четверг, 24 сентября, - последний день, когда кандидаты на местных выборах в Украине могут подать в территориальную избирательную комиссию (ТИК) документы для регистрации.

"До 24 сентября включительно представитель местной организации партии (на основании доверенности) / кандидат в депутаты местного совета, кандидат на должность сельского, поселкового головы, выдвинутый путем самовыдвижения, подает в ТИК документы для регистрации кандидата/кандидатов", - говорится в инфографике на странице ЦИК в Facebook.

Таким образом, подача документов заканчивается за 30 дней до дня голосования.

Не позднее пятого дня со дня получения заявления о регистрации и необходимых сопроводительных документов ТИК регистрирует или же отказывает в регистрации кандидату.

До 5 октября включительно кандидат может обратиться в теризбирком с заявлением об отказе от баллотирования / отмене регистрации, также указали в Центризбиркоме.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #кандидаты #регистрация #цик

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