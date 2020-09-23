Выборы

Выборы

13:10 23.09.2020

Ассоциация городов Украины просит Раду не поддерживать законопроект о столице

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Ассоциация городов Украины просит Раду не поддерживать законопроект о столице

Ассоциация городов Украины (АГУ) подчеркивает необходимость отклонения законопроекта "О Киеве – столице Украины" №2143-3, поскольку он существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления и выносится на рассмотрение менее чем за месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы.

Как сообщает пресс-служба АГУ, в повестке дня Верховной Рады на 29 сентября - 2 октября запланировано рассмотрение проекта закона Украины "О Киеве - столице Украины" №2143-3 от 24.09.2019 во втором чтении.

Так, Ассоциация городов Украины подчеркивает, что законопроект существенно изменяет правовой статус органов местного самоуправления и выносится на рассмотрение менее чем на месяц до очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы.

"Это противоречит общеевропейской практике. Особенно критическим является введение в ст.24 дополнительных ограничений для депутатов Киевского городского совета уже после выдвижения кандидатов политическими силами", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что законопроект не соответствует ч. 2 ст.118, ч.1 ст.133, ч.2 ст.140 Конституции Украины, поскольку вводит для органов местного самоуправления г.Киева правила, которые существенно отличаются от общих правил, действующих для других органов местного самоуправления.

"Конституция предусматривает для города Киева четкий перечень случаев, когда его правовой статус может отличаться от других городов. Это вопрос административно-территориального устройства, особенности столицы, а также особенности осуществления исполнительной власти и местного самоуправления, вытекающих из предыдущих двух обстоятельств. Зато законопроект значительно выходит за эти пределы", - сказано в сообщении.

Также в АГУ утверждают, что законопроект не учел отечественную и зарубежную критику, отклонив по сути предложение посредничества Совета Европы в проведении консультаций между всеми заинтересованными сторонами.

Так, Ассоциация городов Украины обратилась к председателю парламента, председателям депутатских фракций и групп Рады с просьбой не поддерживать проект закона.

Теги: #законопроект #столица #агу

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