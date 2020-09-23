На пост мэра Умани претендуют двое тезок действующего городского головы

Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность городского головы двух полных тезок действующего мэра Александра Цебрия, сообщила гражданская сеть "Опора".

Так, 17 сентября в Уманскую городскую ТИК подали документы на регистрацию кандидатами на должность городского головы два человека с таким же именем и фамилией, как у действующего городского головы и потенциального кандидата на эту должность Александра Цебрия. У одного из них совпадает и патроним - Владимирович. Комиссия зарегистрировала обоих претендентов на должность городского головы 22 сентября.

По данным представителя "Опоры" в Умани, для подачи документов оба кандидата появились в ТИК одновременно. Оба самовыдвиженцы, не являются жителями ни Умани, ни Черкасской области. По имеющейся информации комиссии, оба кандидата, согласно их биографиям, изменили свои имена в июне и июле этого года.

22 сентября Уманская городская ТИК на своем заседании рассматривала вопрос об их регистрации. После длительных обсуждений большинство членов комиссии воздержались от голосования. Решение о регистрации не приняли.

В тот же день, около 23:00 созвали новое заседание. На него не явились глава комиссии и заместитель. Поэтому прибывшие члены комиссии не имели доступа к помещению, в связи с чем вызвали полицию под предлогом, что членам комиссии препятствуют попасть в помещение. Однако представители правоохранительных органов помочь не смогли.

Заседание проходило на улице. Одиннадцатью голосами "за" в обоих случаях решение о регистрации кандидатов было принято.

Действующий мэр Умани документов для регистрации в ТИК пока не подавал.