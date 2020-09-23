Выборы

Выборы

10:55 23.09.2020

Рекордное количество: за сутки полиция открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

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Рекордное количество: за сутки полиция открыла 8 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Украинские полицейские за минувшие сутки, 22 сентября, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о восьми уголовных правонарушениях, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Как сообщает в среду управление коммуникации Национальной полиции Украины, всего за сутки в полицию поступили 51 заявление и сообщение, связанные с такими нарушениями. Больше всего сообщений зафиксировано в Ивано-Франковской области - 18, в Кировоградской - 12, в Днепропетровской - 8, в Черниговской - 3.

Всего в ЕРДР с 5 сентября внесены сведения о 73 уголовных правонарушениях: 40 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 33 - связанные с избирательным процессом.

Составлены 30 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Теги: #нарушения #местные_выборы #нацполиция

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