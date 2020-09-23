Кернес, проходящий лечение от COVID-19 в "Шарите", выдвинут на пост мэра Харькова

"Блок Кернеса-Успешный Харьков" на городской партконференции в среду утром выдвинул кандидатом на пост мэра нынешнего городского голову Геннадия Кернеса.

"Я прошу вас поддержать кандидатуру Кернеса Геннадия Адольфовича на пост Харьковского городского головы на этих выборах", - сказал первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, обращаясь к участникам партконференции.

Кернес был избран кандидатом на безальтернативной основе. За него проголосовали единогласно.

Он также возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от "Блока Кернеса-Успешный Харьков".

Общаясь с журналистами, Терехов выразил уверенность, что Кернес, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", в ближайшее время вернется в Харьков.

"Его жизнедеятельности ничего не угрожает. Сегодня он проходит курс реабилитации в связи с болезнью и в ближайшее время, я уверен, вернется в город Харьков", - сказал Терехов.

Он также спрогнозировал победу Кернеса в первом туре, как это было в 2015 году.

Как сообщалось, у Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".