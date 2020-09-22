Степанов не планирует покидать должность министра здравоохранения в случае победы на местных выборах

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который возглавляет список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет, не планирует покидать должность министра в случае победы на местных выборах.

"Я работаю в министерстве министром здравоохранения. Депутат областного совета - это не та должность, которую нельзя совмещать с другой должностью. Посмотрим, как будет. У меня нет мысли переходить на другую работу", - сказал он в интервью LB.ua во вторник.

При этом Степанов отметил, что Одесса для него не чужой регион.

"Я там очень многое сделал, потратив 2,5 года своей жизни исключительно на развитие Одесской области. У нас единая команда, и я считаю, что это абсолютно нормально, когда для того, чтобы сделать какие-то вещи в стране, нужно иметь понимание на разных уровнях власти, в том числе на уровне местной власти", - сказал он.

Ранее Степанов заявлял, что не собирается активно принимать участие в избирательной кампании.

Степанов – экс-глава Одесской облгосадминистрации, уволен с этой должности 10 апреля 2019 года пятым президентом Петром Порошенко в период президентской избирательной кампании, из-за чего между ними возник публичный конфликт со взаимными обвинениями.

Степанов – медик по образованию, имеет опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК "Нафтогаз Украины", Государственной налоговой администрации Украины. С 2008-го по 2010 гг. занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП "Полиграфический комбинат "Украина" (Киев), которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта 2020 года поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

Степанов 16 сентября заявил о согласии возглавить список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет.