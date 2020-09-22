Выборы

Выборы

17:06 22.09.2020

Лидер группы ТиК идет в депутаты Винницкого горсовета

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Лидер группы ТиК идет в депутаты Винницкого горсовета

Музыкант, лидер группы ТиК ( "Трезвость и культура") Виктор Бронюк баллотируется в Винницкий городской совет от "Партии Винничан" (первый номер в списке).

"Знакомьтесь! Первый номер "Партии Винничан" в Винницкий городской совет - Виктор Бронюк", - говорится в сообщении на странице "Партии Винничан" в соцсети Facebook.

Сам Бронюк дал понять, что не собирается на должность мэра Винницы, как об этом указывали в некоторых социологических срезах.

"Иду ли я в мэры Винницы? Минимум дважды меня как кандидата на должность Винницкого городского головы ставили в социологические срезы, чтобы проверить политические настроения винничан. При том, что я ни разу не заявлял о своих планах или амбициях идти в мэры", - написал музыкант на своей странице в Facebook.

По словам Бронюка, его цель - "создать новую, свободную политическую площадку для жителей нашей области, и помочь жителям пройти в местные советы".

В то же время он отметил, что амбиции "Партии Винничан" "не ограничиваются только областным центром".

"Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на пост главы областного исполкома. Вскоре мы определим самого достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области. Конечно, если власть доведет до логического конца реформу децентрализации, а не оставит систему назначений глав ОГА единоличным решением президента", - поделился планами Бронюк.

Теги: #винница #бронюк_виктор #выборы

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