На пост мэра Киева зарегистрированы пока четыре кандидата

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность городского головы столицы.

Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета.

Первым в комиссию для регистрации обратился уполномоченный представитель Киевской городской организации партии "Победа Пальчевского". Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост городского головы столицы Андрея Пальчевского.

20 сентября были зарегистрированы кандидаты на пост мэра Киева от городской организации "Слуга народа" Ирина Верещук и от территориальной организации Радикальной партии Олега Ляшко - Михаил Поживанов.

Кроме того, 21 сентября комиссия зарегистрировала кандидатом на пост мэра Киева действующего городского голову Виталия Кличко, выдвинутого Киевской городской местной организацией политической партии "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко".

В то же время кандидат на эту должность Борис Сахно получил отказ в регистрации – он не предоставил документ, подтверждающий внесение денежного залога.

Регистрация кандидатов продлится до 24 сентября включительно.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.