Выборы

Выборы

11:11 22.09.2020

За сутки в Украине начаты два уголовных дела из-за нарушений избирательного законодательства

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За сутки в Украине начаты два уголовных дела из-за нарушений избирательного законодательства

Сотрудники Национальной полиции Украины за минувшие сутки внесли в Единый реестр досудебных расследований данные о двух уголовных правонарушениях, совершенных в рамках избирательного процесса.

"Всего в ЕРДР внесены сведения о 65 уголовных правонарушений: 34 - связанных с нарушением избирательного законодательства, 31 - связанных с избирательным процессом", - сообщает пресс-служба Национальной полиции во вторник.

Кроме того, были составлены 6 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего с момента начала избирательной кампании 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 571 сообщение, связанное с избирательным процессом. Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой области – 80 сообщений.

Теги: #нарушения #местные_выборы #нацполиция

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